صارفین کو بہتر وولٹیج کیساتھ بجلی کی فراہمی ترجیح ،شہزاد راعی
ملتان (خصوصی رپورٹر)چیف انجینئر (او اینڈ ایم)ڈسٹری بیوشن میپکو انجینئر محمد شہزاد راعی نے کہا ہے کہ صارفین کو بہتر وولٹیج کے ساتھ بلا تعطل بجلی کی فراہمی میپکو کی پہلی ترجیح ہے۔۔۔
، فیلڈ میں سیفٹی کے تمام اصولوں پر سختی سے عمل درآمد کرانا آپریشنل افسروں کی ذمہ داری ہے ، اس میں کسی قسم کی کوتاہی ناقابلِ برداشت ہے ۔انہوں نے یہ بات خانیوال سرکل کے دورے کے موقع پر افسروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ چیف انجینئر نے کہا کہ بجلی کے ترسیلی نظام کی بہتری کے لیے جامع حکمتِ عملی اپنائی جائے اور مرمتی و ترقیاتی منصوبے مقررہ وقت میں مکمل کیے جائیں۔ کریش مینٹی نینس پروگرام کے تحت فیڈرز، ٹرانسفارمرز کی مرمت، بائفرکیشن اور ایریا پلاننگ کے منصوبے فی الفور شروع کر کے جلد مکمل کیے جائیں تاکہ نظامِ تقسیم کو اپ گریڈ کیا جا سکے ۔انہوں نے ہدایت کی کہ ٹرپنگ کے خاتمے کے لیے لائنوں کی مرمت، اوورلوڈ ٹرانسفارمرز کی بیلنسنگ و اپ گریڈیشن اور لائنوں کے قریب درختوں کی شاخوں کی کٹائی کی جائے ۔ فیلڈ اسٹاف کی قیمتی جانوں کے تحفظ اور سیفٹی کلچر کے فروغ کے لیے افسران اپنا کردار مؤثر طریقے سے ادا کریں۔سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن خانیوال سرکل مشتاق احمد اٹھنگل نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بجلی کے ترسیلی و تقسیمی نظام کی بہتری اور سیفٹی ایس او پیز پر عملدرآمد کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ میپکو، رینجرز اور پولیس کی مشترکہ ٹیمیں نادہندگان اور بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں اور گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں۔