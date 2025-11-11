واساکا شہری سہولتیں بہتر بنانے کیلئے اقدامات تیز کرنیکا اعلان
فیلڈ افسر عوامی مسائل کو ترجیح دیں، غفلت برداشت نہیں ، ایم ڈی فیصل شوکت
ملتان (وقائع نگار خصوصی)منیجنگ ڈائریکٹر واسا ملتان فیصل شوکت نے کہا ہے کہ شہریوں کو بہتر سہولتیں فراہم کرنا ادارے کی پہلی ترجیح ہے ۔ انہوں نے کہا کہ واسا کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیے جائیں گے اور کسی قسم کی غفلت یا سستی برداشت نہیں کی جائے گی۔فیصل شوکت نے ہدایت کی کہ تمام جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کی جائے اور کوالٹی آف ورک پر کوئی سمجھوتہ نہ ہو۔ عوامی خدمت کے جذبے سے کام کرنے والے افسران اور اہلکار ادارے کا قیمتی سرمایہ ہیں۔انہوں نے کہا کہ تمام فیلڈ افسر اپنی ڈویژن کی سطح پر عوامی مسائل کے حل کو ترجیح دیں اور دیرینہ مسائل کے پائیدار حل کے لیے واضح حکمتِ عملی اپنائیں۔ واسا کی کوئی’’ڈنگ ٹپاؤ پالیسی‘‘ نہیں ہوگی بلکہ ادارہ شہریوں کو دیرپا ریلیف فراہم کرے گا۔شہری شکایات کے ازالے کے لیے ریسپانس ٹائم بہتر بنایا جا رہا ہے ۔تاکہ فوری ریلیف مل سکے ۔ واسا کی تمام ٹیمیں فیلڈ میں سرگرم ہیں اور عوامی سہولت کے منصوبوں پر دن رات کام کر رہی ہیں۔اجلاس میں ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر انجینئرنگ ذیشان شوکت گوندل، ڈپٹی ڈائریکٹرز انجینئرنگ حافظ محمد وقاص، رائے محمد ساجد، عمر ظفر گرمانی، محمد حفیظ لغاری، رانا محمد اکرام سمیت دیگر افسران بھی شریک تھے ۔انہوں نے ہدایت دی کہ سیوریج لائنوں کی ڈی سلٹنگ جاری رکھی جائے ، حفاظتی اقدامات یقینی بنائے جائیں اور گٹروں کے ڈھکنوں سے متعلق شکایات کو فوری حل کیا جائے ۔ غفلت برتنے والے اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔