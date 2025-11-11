یوم اقبال :گریجویٹ کالج ہوم اکنامکس میں تقریب
طالبات کی تقاریر، ملی نغمے اور خوبصورت ٹیبلو پیش ،پیغامِ خودی کو اجاگر کیا
ملتان( خصوصی رپورٹر ) گورنمنٹ گریجویٹ کالج آف ہوم اکنامکس ملتان میں یومِ اقبال کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا گیاجس کا مقصد پاکستان کے عظیم شاعر اور مفکر علامہ ڈاکٹر محمد اقبالؒ کو خراجِ عقیدت پیش کرنا تھا۔پروگرام کا آغاز تلاوتِ قرآنِ پاک اور نعتِ رسول ؐ سے ہوا جس سے ایک روحانی اور پُر وقار فضا قائم ہوئی۔ طالبات نے تقاریر، نغمے اور خوبصورت ٹیبلو پیش کیا جس میں اقبالؒ کا پیغام ، ایمان، محنت اور خود اعتمادی کو اجاگر کیا گیا۔ تمام پیشکشوں نے اقبالؒ کے اُس خواب کو نمایاں کیا جس میں وہ مضبوط اور تعلیم یافتہ نوجوان نسل دیکھنا چاہتے تھے ۔ سامعین نے طالبات کی کاوشوں کو سراہا اور بھرپور حوصلہ افزائی کی۔مہمانِ خصوصی ڈاکٹر انور احمد نے خطاب میں علامہ اقبالؒ کی فکر و فلسفہ اور نوجوانوں کے لیے ان کے ویژن پر روشنی ڈالی،طالبات کو نصیحت کی کہ وہ اقبالؒ کے نظریۂ خودی پر عمل کریں اور ترقی و خوشحالی کے لیے محنت کریں۔آخر میں پرنسپل ڈاکٹر میمونہ ناز نے طالبات اور اساتذہ کی محنت کو سراہا اور اس مفید پروگرام کے انعقاد پر تعریف کی۔ انہوں نے اقبالؒ کے پیغامِ اتحاد، تعلیم اور اخلاقی قوت پر بات کی اور طالبات کو تلقین کی کہ وہ اقبالؒ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شعائر بنائیں ۔تقریب کا اختتام پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے دعا اور قومی ترانہ کی دُھن کے ساتھ ہوا۔