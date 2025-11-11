صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم اقبال :گریجویٹ کالج ہوم اکنامکس میں تقریب

  • ملتان
یوم اقبال :گریجویٹ کالج ہوم اکنامکس میں تقریب

طالبات کی تقاریر، ملی نغمے اور خوبصورت ٹیبلو پیش ،پیغامِ خودی کو اجاگر کیا

ملتان( خصوصی رپورٹر ) گورنمنٹ گریجویٹ کالج آف ہوم اکنامکس ملتان میں یومِ اقبال کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا گیاجس کا مقصد پاکستان کے عظیم شاعر اور مفکر علامہ ڈاکٹر محمد اقبالؒ کو خراجِ عقیدت پیش کرنا تھا۔پروگرام کا آغاز تلاوتِ قرآنِ پاک اور نعتِ رسول ؐ سے ہوا جس سے ایک روحانی اور پُر وقار فضا قائم ہوئی۔ طالبات نے تقاریر، نغمے اور خوبصورت ٹیبلو پیش کیا جس میں اقبالؒ کا پیغام ، ایمان، محنت اور خود اعتمادی کو اجاگر کیا گیا۔ تمام پیشکشوں نے اقبالؒ کے اُس خواب کو نمایاں کیا جس میں وہ مضبوط اور تعلیم یافتہ نوجوان نسل دیکھنا چاہتے تھے ۔ سامعین نے طالبات کی کاوشوں کو سراہا اور بھرپور حوصلہ افزائی کی۔مہمانِ خصوصی ڈاکٹر انور احمد نے خطاب میں علامہ اقبالؒ کی فکر و فلسفہ اور نوجوانوں کے لیے ان کے ویژن پر روشنی ڈالی،طالبات کو نصیحت کی کہ وہ اقبالؒ کے نظریۂ خودی پر عمل کریں اور ترقی و خوشحالی کے لیے محنت کریں۔آخر میں پرنسپل ڈاکٹر میمونہ ناز نے طالبات اور اساتذہ کی محنت کو سراہا اور اس مفید پروگرام کے انعقاد پر تعریف کی۔ انہوں نے اقبالؒ کے پیغامِ اتحاد، تعلیم اور اخلاقی قوت پر بات کی اور طالبات کو تلقین کی کہ وہ اقبالؒ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شعائر بنائیں ۔تقریب کا اختتام پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے دعا اور قومی ترانہ کی دُھن کے ساتھ ہوا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

قائم مقام امریکی سفیر کا دورہ لوک ورثہ ، دستکاروں سے ملاقات

شہریوں کیلئے موبائل لائسنسنگ وینز کا ہفتہ وار شیڈول جاری

آ ئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری

کھلی کچہریوں کا مقصد صارفین کی شکایات کا ازالہ کرنا ، چیف ایگزیکٹو آئیسکو

ڈینگی پھیلاؤمیں نمایاں کمی ،اسلام آباد میں4نئے کیسز رپورٹ

ملک بھر میں خسرہ،روبیلا مہم17نومبر سے شروع ہو گی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس