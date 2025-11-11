میپکو نے ہائی ٹینشن فیڈرز کے چار منصوبے مکمل کر لئے
ساڑھے چار کروڑ لاگت، لائن لاسز میں نمایاں کمی ، بجلی کی فراہمی بہترہوگی
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی کے شعبہ پراجیکٹ کنسٹرکشن نے انرجی لاس ریڈکشن (ELR) پروگرام کے تحت ہائی ٹینشن فیڈرز کے چار منصوبے مکمل کر لیے ہیں۔ ان منصوبوں پر مجموعی طور پر چار کروڑ پچپن لاکھ روپے لاگت آئی۔ ایڈیشنل چیف انجینئر کنسٹرکشن میپکو فرحان شبیر ملک نے بتایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گل محمد زاہد کی ہدایت پر ریجن بھر میں ہائی لاس فیڈرز پر نقصان کی شرح کم کرنے کے لیے ایریا پلاننگ، ری ہیبلی ٹیشن اور بائفرکیشن کے منصوبے جاری ہیں۔ ان منصوبوں سے صارفین کو بلاتعطل بجلی کی فراہمی کے ساتھ لائن لاسز میں بھی نمایاں کمی آرہی ہے ۔ان کے مطابق اکتوبر 2025ء کے دوران ڈیرہ غازی خان سرکل کے 11 کے وی حاجی پور فیڈر (فاضل پور گرڈ سٹیشن) کی ایریا پلاننگ و ری ہیبلی ٹیشن کے منصوبے پر ایک کروڑ اکانوے لاکھ چونتیس ہزار روپے لاگت آئی۔ مظفرگڑھ سرکل کے 11 کے وی ٹیوب ویل نمبر 6 فیڈر (کوٹ ادو گرڈ سٹیشن) کا منصوبہ بیالیس لاکھ روپے میں مکمل کیا گیا۔ اسی طرح ساہیوال سرکل کے 11 کے وی ہالہ فیڈر (کمیر گرڈ سٹیشن) کی ایریا پلاننگ پر دو کروڑ انتالیس لاکھ روپے جبکہ وہاڑی سرکل کے 11 کے وی عمر پور فیڈر (ساہوکا گرڈ سٹیشن) کی ایریا پلاننگ کے منصوبے پر ایک کروڑ اٹھانوے لاکھ بیس ہزار روپے لاگت آئی۔ فرحان شبیر ملک نے کہا کہ منصوبوں کی بروقت تکمیل سے نظامِ ترسیل مزید مستحکم ہو رہا ہے ۔