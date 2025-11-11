صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم پیداوار کیلئے میگا کنونشن، جدید ٹیکنالوجی سے آگاہی

  • ملتان
گندم پیداوار کیلئے میگا کنونشن، جدید ٹیکنالوجی سے آگاہی

سٹیک ہولڈرز کو اہداف کے حصول کیلئے فعال کردار ادا کرنا ہوگا، سیکرٹری زراعت

ملتان (وقائع نگار خصوصی)فوڈ سکیورٹی کیلئے گندم ناگزیر، پیدوار بڑھانے کیلئے میگا کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیل کے مطابق گندم کی پیداواری ٹیکنالوجی کے حوالے سے محکمہ زراعت اور پرائیویٹ سیکٹر کے اشتراک سے میگا فارمر کنونشن ہوا جس میں سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو نے بطورِ مہمانِ خصوصی شرکت کی۔تقریب میں سابق ایم پی اے رانا اعجاز احمد نون، ایم پی اے رانا اقبال سراج، سپیشل سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب سرفراز حسین مکسی، ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو، محکمہ زراعت کے ڈائریکٹر جنرلز عبدالحمید، نوید عصمت کاہلوں، ڈاکٹر عامر رسول، کنسلٹنٹ ڈاکٹر محمد انجم علی، صدر کسان اتحاد خالد کھوکھر، شازیہ حیات خاکوانی، نصیراللہ خان، رابعیہ سدوزئی اور بڑی تعداد میں کاشتکار شریک ہوئے ۔سیکرٹری زراعت پنجاب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رواں سیزن میں پنجاب میں گندم کی کاشت کا ہدف ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ ایکڑ جبکہ ملتان ڈویژن میں اٹھارہ لاکھ ایکڑ مقرر کیا گیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ گندم ملکی فوڈ سکیورٹی کے لیے ناگزیر ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو کاشت اور پیداوار کے اہداف کے حصول کے لیے فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

قوانین کی خلاف ورزی پر14 روز میں 48211 الیکٹرانک چالان،معافی کیلئے4800 شہری پہنچ گئے

ڈاکٹر ولمار شوابے جرمنی کی تقریب میں ایوارڈز تقسیم

یونیورسٹی روڈ کی بندش،متبادل ٹریفک پلان کی ہدایت

عالمی کتب میلہ 18دسمبر سے ایکسپو سینٹر میں منعقد کیا جائے گا

طارق روڈ پر گوداموں سے اسمگل کپڑا برآمد،10افراد گرفتار

ڈاکوؤں سے ضلعی پولیس کے 20مقابلے ،ایک ہلاک،زخمیوں سمیت 28گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس