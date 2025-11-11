گندم پیداوار کیلئے میگا کنونشن، جدید ٹیکنالوجی سے آگاہی
سٹیک ہولڈرز کو اہداف کے حصول کیلئے فعال کردار ادا کرنا ہوگا، سیکرٹری زراعت
ملتان (وقائع نگار خصوصی)فوڈ سکیورٹی کیلئے گندم ناگزیر، پیدوار بڑھانے کیلئے میگا کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیل کے مطابق گندم کی پیداواری ٹیکنالوجی کے حوالے سے محکمہ زراعت اور پرائیویٹ سیکٹر کے اشتراک سے میگا فارمر کنونشن ہوا جس میں سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو نے بطورِ مہمانِ خصوصی شرکت کی۔تقریب میں سابق ایم پی اے رانا اعجاز احمد نون، ایم پی اے رانا اقبال سراج، سپیشل سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب سرفراز حسین مکسی، ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو، محکمہ زراعت کے ڈائریکٹر جنرلز عبدالحمید، نوید عصمت کاہلوں، ڈاکٹر عامر رسول، کنسلٹنٹ ڈاکٹر محمد انجم علی، صدر کسان اتحاد خالد کھوکھر، شازیہ حیات خاکوانی، نصیراللہ خان، رابعیہ سدوزئی اور بڑی تعداد میں کاشتکار شریک ہوئے ۔سیکرٹری زراعت پنجاب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رواں سیزن میں پنجاب میں گندم کی کاشت کا ہدف ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ ایکڑ جبکہ ملتان ڈویژن میں اٹھارہ لاکھ ایکڑ مقرر کیا گیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ گندم ملکی فوڈ سکیورٹی کے لیے ناگزیر ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو کاشت اور پیداوار کے اہداف کے حصول کے لیے فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔