میگا پلانٹیشن کیلئے جامع حکمت عملی تیار،پارکوں،گرین بیلٹس پر شجرکاری
تیس سے زائد پارکوں میں فلاور کارپٹس ، پھولوں کی نئی کیاریاں بنائی جا رہی ہیں، ماحول بہتر اور شہر کی خوبصورتی میں نمایاں اضافہ ہوگا،ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے کادورہ، تیاریوں کا جائزہ
ملتان (وقائع نگار خصوصی) شہر کو سرسبز اور ماحولیاتی لحاظ سے بہتر بنانے کے لیے میگا پلانٹیشن پروگرام کے تحت جامع حکمتِ عملی تیار کر لی گئی ہے ۔ اس سلسلے میں ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے ملتان نے مختلف پارکوں اور گرین بیلٹس کا دورہ کیا جہاں انہوں نے موسمِ سرما کی شجرکاری اور موسمی پھولوں کی کیاریوں کی تیاری کے عمل کا جائزہ لیا اور متعلقہ عملے کو ہدایات جاری کیں۔ڈی جی پی ایچ اے نے بتایا کہ شہر کے تیس سے زائد پارکوں میں رنگا رنگ فلاور کارپٹس تیار کیے جا رہے ہیں اور تمام پارکوں میں نئی کیاریاں بنائی جا رہی ہیں تاکہ دسمبر کے مہینے میں شہری خوبصورت پھولوں کے مناظر سے لطف اندوز ہوں۔ درختوں کی شجرکاری بھی جاری ہے اور گرین بیلٹس سمیت مختلف پارکوں میں مزید پودے لگائے جا رہے ہیں تاکہ شہر کا ماحول نہ صرف خوبصورت بلکہ صحت مند بھی بنایا جا سکے ۔
انہوں نے کہا کہ کمشنر ملتان کی سربراہی میں شہر کی سرسبزی کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور وزیراعلیٰ پنجاب کے گرین ویژن پر عملدرآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔ اس منصوبے کے تحت شہر کے مختلف علاقوں میں شجرکاری مہم کو تیز کیا جا رہا ہے اور شہریوں کے لیے تفریحی اور ماحول دوست پارک تیار کیے جا رہے ہیں۔ڈی جی پی ایچ اے نے مزید کہا کہ میگا پلانٹیشن پروگرام کے لیے جامع حکمتِ عملی کے مطابق آئندہ ہفتوں میں شجرکاری مہم میں مزید وسعت دی جائے گی جس سے شہری نہ صرف پھولوں، پودوں اور سرسبز پارکوں کا نظارہ کریں گے بلکہ ماحولیات بھی بہتر ہوں گے ۔ ان کا کہنا تھا کہ اس منصوبے سے شہر کی خوبصورتی میں نمایاں اضافہ ہوگا اور ملتان ایک ماڈل گرین سٹی کے طور پر ابھرے گا۔شہریوں نے بھی شجرکاری مہم کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات نہ صرف شہر کے ماحول کو بہتر بنائیں گے بلکہ شہریوں کے لیے صحت مند اور خوشگوار تفریح کا موقع بھی فراہم کریں گے ۔