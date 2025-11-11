9کلو میٹر ایونیو منصوبہ4ماہ میں مکمل کرنیکا ہدف
2کروڑ89کروڑروپے لاگت آئے گی ،ڈرین کی کھدائی کا کام شروع کردیا گیا،سڑک کی الائنمنٹ واضح ہونے لگیمحکمہ ہائی ویز اور ٹھیکیدار منصوبے کو پلان کے مطابق اور اعلیٰ معیار کیساتھ مکمل کریں،کمشنر عامر کریم کا سائیٹ کا دورہ
ملتان (وقائع نگار خصوصی)کمشنر ملتان عامر کریم خاں نے نو کلومیٹر طویل ملتان ایونیو منصوبے کا دورہ کیا اور سائٹ پر جاری تعمیراتی کام کا تفصیلی جائزہ ، محکمہ ہائی ویز اور ٹھیکیداروں کوپلان کے مطابق اور اعلیٰ معیار کے ساتھ منصوبہ 4ماہ میں مکمل کرنے کا ہدف دیا، یہ منصوبہ دو ارب اٹھاسی کروڑ اناسی لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل کیا جا رہا ہے اور شہر کی بنیادی ڈھانچے میں بہتری کے حوالے سے اہم تصور کیا جا رہا ہے ۔دورے کے دوران کمشنر عامر کریم خاں نے سڑک کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور بتایا کہ ڈرین کی کھدائی کا کام مکمل طور پر شروع ہو چکا ہے جبکہ سڑک کی الائنمنٹ واضح ہونے لگی ہے ۔ انہوں نے محکمہ ہائی ویز اور منصوبے کے کنٹریکٹر کو ہدایت کی کہ تعمیراتی کام پلان کے مطابق اور اعلیٰ معیار کے مطابق انجام دیا جائے تاکہ منصوبے کا معیار قابلِ رشک ہو۔کمشنر نے اس موقع پر زور دیا کہ تعمیراتی کام کے دوران عوامی سہولت کو ہر ممکن طور پر یقینی بنایا جائے ۔
شہریوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ، اس کے لیے عارضی راستے اور حفاظتی اقدامات بروقت کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے کی رفتار پر کسی قسم کی سستی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور ہر محکمہ بروقت اپنی ذمہ داریوں کو مکمل کرے ۔عامر کریم خاں نے ہدایت کی کہ منصوبہ چار ماہ کے اندر مکمل کیا جائے تاکہ شہریوں کو جدید سہولتوں سے مستفید ہونے میں تاخیر نہ ہو۔ انہوں نے انکروچمنٹ کے خاتمے کے لیے متعلقہ محکموں کو فوری کارروائی کی ہدایت کی اور کہا کہ سڑک کی تعمیر کے دوران شہری انتظامیہ سے مکمل تعاون حاصل کیا جائے تاکہ منصوبہ بروقت اور اعلیٰ معیار کے ساتھ پایۂ تکمیل کو پہنچ سکے ۔کمشنر نے اس موقع پر کہا کہ ملتان ایونیو منصوبہ نہ صرف شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کو بہتر بنائے گا بلکہ تجارتی سرگرمیوں کو بھی فروغ دے گا۔ منصوبے کی تکمیل کے بعد شہریوں کو ایک جدید، وسیع اور محفوظ سڑک میسر آئے گی جو ٹریفک کے بہاؤ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرے گی اور شہر کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنائے گی۔