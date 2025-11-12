میپکو انتظامیہ کا 3اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کا فیصلہ
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) انتظامیہ نے محکمانہ کیسز کے فیصلے سناتے ہوئے تین اہلکاروں کو مختلف سزائیں دینے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔۔۔۔
محمد سعید کیخلاف محکمانہ تحقیقات مکمل ہونے پر الزامات ثابت پائے جانے کے بعد ایک سال کیلئے لائن سپرنٹنڈنٹ گریڈ سیکنڈ کے عہدے پر تنزلی کر دی ہے ۔ محمد سعید کیخلاف انکوائری رپورٹ ایڈیشنل منیجر ایم اینڈ ایس میپکو ہیڈ کوارٹر ملتان نے پیش کی، جس کی روشنی میں سزا سنائی گئی۔ اسی طرح ڈائریکٹر جنرل ایچ آر اینڈ ایڈمن میاں محمد سہیل افضل نے ریونیو آفس صادق آباد ڈویژن کے کمرشل اسسٹنٹ ذیشان علی کے خلاف دو مختلف کیسز کے فیصلے سنائے۔