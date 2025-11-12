جائیداد کے تنازع پر بھابھی کو آگ لگادی گئی
ملتان (کرائم رپورٹر)جائیداد کے تنازع پر نند کی مبینہ حرکت سے بھابھی کو آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس کو اطلاع شیخ کالونی ٹمبر مارکیٹ سے فرح ذوالفقار نے دی کہ ان کی بہن کو نند اور دیگر افراد نے مبینہ طور پر آگ لگا دی۔۔۔
، جس کے نتیجے میں متاثرہ خاتون کے جسم کا تقریباً 20فیصد حصہ جھلس گیا۔متاثرہ خاتون کو فوری طور پر نشتر ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں طبی ٹیم نے ان کا ابتدائی علاج کیا۔ پولیس نے اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا اور متاثرہ اور ملزموں کے بیانات قلمبند کئے ۔