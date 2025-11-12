صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انیمل سلاٹر ایکٹ کی خلاف ورزی کرنیوالا گرفت میں آگیا

  • ملتان
انیمل سلاٹر ایکٹ کی خلاف ورزی کرنیوالا گرفت میں آگیا

ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے انیمل سلاٹر ایکٹ کی خلاف ورزی کے الزام میں ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔۔۔۔

 قطب پور پولیس کو ڈاکٹر جواد نذیر نے اطلاع دی کہ دوران چیکنگ ملزم محمد نعیم بغیر مہر کے بڑا جانور فروخت کر رہا تھا۔چیکنگ کے دوران گوشت بدبودار اور ناقص پایا گیا۔ پولیس نے گوشت کو لیبارٹری بھیجا جہاں اس کی صحت کے حوالے سے رپورٹ مضر نکلی۔ قانون کے مطابق غیر معیاری اور ناقص گوشت کی فروخت عوامی صحت کے لئے خطرہ ہے ، اس لئے ملزم کیخلاف قانونی کارروائی کی گئی۔

 

