شیعہ علماء کونسل جنوبی پنجاب کا تنظیمی امور پر تبادلہ خیال
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)شیعہ علماء کونسل جنوبی پنجاب کی صوبائی کابینہ کا اہم اجلاس ڈیرہ غازی خان میں منعقد ہوا۔۔۔
جس کی صدارت صوبائی صدر ڈاکٹر علامہ عامر عباس ہمدانی نے کی۔ اجلاس میں صوبائی جنرل سیکرٹری سید نیئر عباس کاظمی سمیت کابینہ کے دیگر عہدیداران شریک ہوئے ۔ تمام اراکین نے اپنی کارکردگی رپورٹ پیش کی۔ جنہیں صوبائی قیادت نے تسلی بخش قرار دیا۔ اجلاس میں تنظیمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال اور آئندہ کی حکمتِ عملی پر تفصیلی مشاورت بھی ہوئی۔اجلاس میں فوکل پرسن قاسم علی قاسمی، مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری سید مصور عباس نقوی، صوبائی نائب صدر سید تنویر الکاظم گیلانی، سینئر نائب صدر مبشر حسن بھٹہ، ڈویژنل جنرل سیکرٹری ڈیرہ غازی خان عمرفاروق مشوری بلوچ، ڈویژنل صدر سید علی حضور نقوی اور ایڈیشنل جنرل سیکرٹری عمران حیدر کھرل سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔شرکاء میں ڈویژنل صدر ملتان سبطین حیدر، ضلعی جنرل سیکرٹری مولانا سجاد حسین قمی، سینئر نائب صدر ضلع کوٹ ادو سید محمد جعفر رضا گیلانی، نائب صدر صابر حسین بلوچ، صوبائی فنانس سیکرٹری مشتاق حسین ساقی ودیگر بھی شامل تھے ۔