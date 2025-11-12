خسرہ وروبیلا سے بچاؤ مہم میں والدین سے تعاون کی اپیل
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی قومی مہم 17 نومبر سے شروع ہوگی، جو 29 نومبر تک جاری رہے گی۔۔۔۔
12 روزہ مہم کے دوران 6 ماہ سے 5 سال تک عمر کے تمام بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے ۔محکمہ صحت نے والدین اور سرپرستوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مہم کے دوران محکمہ صحت کی ٹیموں کے ساتھ مکمل تعاون کریں تاکہ ہر بچہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکے ۔حکام کے مطابق مہم کے دوران تمام مقامی صحت مراکز پر بھی خسرہ اور روبیلا کے حفاظتی ٹیکے دستیاب ہوں گے ، والدین اپنے بچوں کو قریبی مراکز پر لے جا کر بھی ویکسین لگوا سکتے ہیں۔محکمہ صحت نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بچوں کی ویکسی نیشن کا ریکارڈ اپ ڈیٹ رکھیں اور مہم کے دوران کسی قسم کی غفلت نہ برتیں تاکہ خسرہ اور روبیلا جیسی بیماریوں پر مؤثر طور پر قابو پایا جا سکے ۔