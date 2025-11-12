صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بغیر این او سی50پٹرول پمپ سیل

  • ملتان
بغیر این او سی50پٹرول پمپ سیل

وہاڑی (خبرنگار ،نمائندہ خصوصی)ضلعی انتظامیہ وہاڑی نے چار روز کے دوران بغیر این او سی کام کرنے والے 50 پٹرول پمپ سیل کر دیے گئے ۔۔۔۔

 ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر یہ پٹرول پمپ برسوں سے بغیر این او سی کام کر رہے تھے تو اس عرصے میں متعلقہ محکمے اور افسر کہاں تھے ؟ ،انتظامیہ کی یہ تاخیر اور چشم پوشی مجرمانہ غفلت کے زمرے میں آتی ہے ۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ عرصہ تک خاموش رہنے والے افسروں اور متعلقہ محکموں کے خلاف بھی کاررروائی عمل میں لائی جائے ۔جنہوں نے طویل عرصے تک اس غیر قانونی عمل پر خاموشی اختیار کیے رکھی۔عوامی نمائندوں اور سول سوسائٹی کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات کرائے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ آخر یہ غیر قانونی پٹرول پمپس برسوں تک کس کی پشت پناہی سے چلتے رہے ۔

 

 

