صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بینظیر بھٹو نے جان قربان کر کے جمہوریت کی شمع روشن کی، خالد محمود

  • ملتان
بینظیر بھٹو نے جان قربان کر کے جمہوریت کی شمع روشن کی، خالد محمود

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر) پیپلز پارٹی کے ضلعی جنرل سیکرٹری پروفیسر رانا خالد محمود نے کہا کہ بے نظیر بھٹو کی برسی قریب آتے ہی ۔۔۔

ان کی یادیں اور مشن دلوں میں تازہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہید بی بی نے اپنی جان قربان کر کے جمہوریت اور عوامی حقوق کے لیے شمع روشن کی۔ محترمہ بھٹو کی جرات، بصیرت اور عزم تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جائیں گے ۔ چیئر مین بلاول بھٹو زرداری ان کے نظریات کو توانائی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ رانا خالد محمود نے یہ بات میڈیا سے گفتگو میں کہی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر