بینظیر بھٹو نے جان قربان کر کے جمہوریت کی شمع روشن کی، خالد محمود
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر) پیپلز پارٹی کے ضلعی جنرل سیکرٹری پروفیسر رانا خالد محمود نے کہا کہ بے نظیر بھٹو کی برسی قریب آتے ہی ۔۔۔
ان کی یادیں اور مشن دلوں میں تازہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہید بی بی نے اپنی جان قربان کر کے جمہوریت اور عوامی حقوق کے لیے شمع روشن کی۔ محترمہ بھٹو کی جرات، بصیرت اور عزم تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جائیں گے ۔ چیئر مین بلاول بھٹو زرداری ان کے نظریات کو توانائی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ رانا خالد محمود نے یہ بات میڈیا سے گفتگو میں کہی۔