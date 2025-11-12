صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینئر ہیڈ مسٹریس فرح حبیب ڈی ڈی ای او تحصیل بوریوالا تعینات

  • ملتان
بورے والا(سٹی رپورٹر )محکمہ تعلیم پنجاب نے سینئر ہیڈ مسٹریس گورنمنٹ گرلز ہائی سکول 247 ای بی وہاڑی فرح حبیب کو ۔۔۔

ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تحصیل بوریوالا تعینات کر دیا اورسکیل BS-18 کی فوری طور پر تبادلے اور تقرری کے احکامات جاری کر دئیے ۔ نوٹیفکیشن کے مطابق انہیں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (EE-W)تحصیل بوریوالا ضلع وہاڑی تعینات کیا گیا ہے یہ تقرری عارضی بنیادوں پر سٹاپ گیپ ارینجمنٹ اس وقت تک ہوگی جب تک باقاعدہ آفیسر مقابلے کے عمل کے ذریعے تعینات نہیں ہو جاتا۔

 

