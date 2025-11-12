اسلام آباد دھماکا،کوٹ ادو بار کی سوگ میں آج ہڑتال
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)اسلام آباد دھماکا،ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کوٹ ادو نے آج ہڑتال کا اعلان کردیا،وکلاء عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے ۔۔۔۔
ڈسٹرکٹ بار کے صدر سردار محمد یونس خان چانڈیہ،جنرل سیکرٹری مدثر عباس خان جگلانی نے ہڑتال کا نوٹس جاری کرتے ہوئے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ اور معصوم شہریوں کی شہادت پر رنج و غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ واقعے کے پس پردہ عناصر کو بے نقاب کر کے عبرتناک سزا دی جائے ۔ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کوٹ ادو نے کہا کہ عدالتوں پر حملے ناقابل قبول ہیں اور یہ ملک کے عدالتی نظام اور قانون کی بالادستی پر حملہ ہے ،بارایسوسی ایشن نے زور دیا کہ ذمہ دار عناصر کو فوری گرفتار کر کے عبرتناک سزا دی جائے تاکہ عدالتی اداروں اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے ۔نوٹس میں کہا گیا کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کوٹ ادوآج سوگ و ہڑتال کا اعلان کرتی ہے اور وکلاء عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے ۔صدر سردارمحمد یونس خان چانڈیہ اورجنرل سیکرٹری مدثر عباس خان جگلانی نے وکلاء سے اپیل کی کہ وہ اس قومی سانحے پرسوگ میں شریک ہوں۔