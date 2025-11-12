صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی بار اور تاجروں کااسلام آباد بم دھماکے پر رنج وغم کا اظہار

  • ملتان
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی)اسلام آباد کچہری میں بم دھماکے کے المناک واقعہ پر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن وہاڑی اور۔۔۔

 تاجران کے رہنماؤں نے شدید رنج و غم کا اظہار کیا اور حکومت و متعلقہ اداروں سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔لائررز یونٹی کلب کے صدر شیخ فضل الرحمٰن ایڈووکیٹ نے کہا کہ یہ سانحہ ریاستی ناکامی کی واضح مثال ہے ۔ امیدوار جنرل سیکرٹری مطلوب حسین جوئیہ ایڈووکیٹ نے کہا کہ وکلاء برادری آج غم میں نڈھال ہے اور اپنے بھائیوں کی شہادتوں پر انتہائی رنجیدہ ہے ۔ سابق سیکرٹری جنرل رائے محمد عامر اسلم نے سکیورٹی ڈھانچے کی کمزوری پر تشویش ظاہر کی اور ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ محمد سہیل بھٹی ایڈووکیٹ نے دھماکے کو المناک قرار دیا۔تاجروں کی جانب سے چیمبر آف سمال ٹریڈرز کے سینیئر رہنما مختار احمد بھٹی، چیئرمین انجمن تاجران حاجی ساجد مسعود مغل، صدر ایمرا وہاڑی انوار آفتاب لطیف اور کریانہ ایسوسی ایشن کے صدر حاجی محمد اسلم مدنی نے کہا کہ یہ واقعہ دل دہلا دینے والا ہے اور عوام کو شدید عدم تحفظ کا شکار کر دیا ہے ۔رہنماؤں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر پولیسنگ، انٹیلی جنس اور سکیورٹی انتظامات کو مؤثر بنائے اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکے ۔

 

 

