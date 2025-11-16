موٹرسائیکل کی غیر قانونی الٹریشن کرنے والا شخص گرفتار
ملتان (کرائم رپورٹر)ممتاز آباد پولیس نے موٹرسائیکل کی غیر قانونی الٹریشن کرنے والے ایک شخص کیخلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے۔۔۔
ٹریفک وارڈن کی اطلاع پر پولیس نے بتایا کہ ملزم محمد مکی نے اپنی موٹرسائیکل میں تبدیلیاں کر کے اسے لوڈر رکشہ کی شکل دے دی تھی، جو سڑک پر انتہائی غفلت اور لاپرواہی سے چلائی جا رہی تھی۔پولیس کے مطابق اس غیر قانونی تبدیلی کے نتیجے میں نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی بلکہ عوام الناس کے لیے خطرہ بھی پیدا ہو گیا۔