ملتان میں ڈینگی کیسز میں اضافہ، مزید مریض رپورٹ
سرکاری ہسپتالوں میں مشتبہ مریضوں کی تعداد بڑھی، فیلڈ ٹیمیں سرگرم عمل
ملتان (لیڈی رپورٹر) ملتان میں ڈینگی کیسز میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے ۔ گزشتہ 24گھنٹوں کے دوران شہر میں مزید 4 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے ، جبکہ مختلف سرکاری ہسپتالوں میں مشتبہ مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے ۔ محکمہ صحت کے مطابق نشتر ہسپتال میں ڈینگی کے 6 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 25مشتبہ کیسز زیر مشاہدہ ہیں۔ نشتر ٹو ہسپتال میں بھی 8مشتبہ مریض داخل ہیں جن پر میڈیکل ٹیمیں مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ڈی ایچ کیو شہباز شریف ہسپتال میں گزشتہ روز 8مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے ، جبکہ بچوں کے ہسپتال میں 4 مشتبہ مریضوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے ۔