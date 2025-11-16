صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان میں اغوا کے متعدد واقعات 3لڑکیاں غائب، مقدمات درج

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)شہر میں اغوا کے متعدد واقعات سامنے آنے کے بعد پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔۔۔

مخدوم رشید کی بیوی سعدیہ بی بی نے پولیس کو بتایا کہ ملزم عزیز نے ان کی بیٹی کو اغوا کر کے فرار ہو گیا۔ اسی طرح صدیق احمد نے اطلاع دی کہ نامعلوم ملزموں نے ان کی بیٹی کو اغوا کر لیا۔بی زیڈ پولیس کو عارف نے بتایا کہ ان کی بیٹی صبح گھر میں سو رہی تھی لیکن جاگنے کے بعد دیکھا کہ وہ موجود نہیں تھی اور نامعلوم ملزم اسے اغوا کر کے لے گئے ۔ 

 

