ترقی پانے والے پولیس افسروں کے اعزاز میں عشائیہ

  • ملتان
ترقی پانے والے پولیس افسروں کے اعزاز میں عشائیہ

ملتان (کرائم رپورٹر)سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر نے ایس پی کینٹ کائنات اظہر، ایس پی گلگشت سیف اللہ گجر، ایس پی سٹی اویس علی خان، ایس پی صدر خدیجہ عمر اور دیگر افسروں کے ہمراہ پولیس لائنز ملتان میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔۔۔۔

میثاق سینٹر پولیس لائنز اور ایس ایس پی آپریشنز ہاؤس میں جاری تعمیر و مرمت کے امور پر بریفنگ لی گئی اور متعلقہ افسروں کو ضروری ہدایات جاری کی گئیں تاکہ کاموں کو مؤثر اور بروقت مکمل کیا جا سکے ۔اس موقع پر ترقی پانے والے انسپکٹرز، سب انسپکٹر اور اسسٹنٹ سب انسپکٹر افسروں کے اعزاز میں پروقار تقریب اور اعشائیہ بھی منعقد کیا گیا۔ اس تقریب میں ڈسٹرکٹ ملتان سے تعلق رکھنے والے 11 افسروں کو انسپکٹر، 11 افسروں کو سب انسپکٹر اور 20 افسروں کو اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے عہدوں کے رینک لگائے گئے ۔

 

