قومی آمدن کا دارومدار کپاس کی پیداوار پر منحصر،محکمہ زراعت
فصل پر حملہ آور کیڑوں کے تدارک کیلئے پیشگی اقدامات کئے جائیں ،بیان
ملتان (نمائندہ خصوصی)ترجمان محکمہ زراعت پنجاب نے کہا ہے کہ کپاس پاکستان کی معیشت کے لئے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ ملکی زرِمبادلہ اور ٹیکسٹائل صنعت کا بڑا انحصار اسی فصل پر ہے ۔ پاکستان کی مجموعی کپاس میں سے تقریباً 70 فیصد پنجاب کے اضلاع میں پیدا ہوتی ہے ، اس لئے اس کی بہتر نگہداشت براہِ راست قومی آمدنی سے جڑی ہوئی ہے ۔ ترجمان کے مطابق کپاس کی فصل کی پیداوار کا دارومدار صرف صحت مند بیج یا بروقت کاشت پر نہیں ہوتا بلکہ اس پر حملہ آور کیڑوں خصوصاً گلابی سنڈی کے تدارک کے لئے پیشگی حکمتِ عملی انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے ۔انہوں نے کہا کہ گلابی سنڈی نومبر اور دسمبر میں سرمائی نیند کی حالت میں چلی جاتی ہے اور یہ مدت وہ عموماً کھیتوں میں بچ جانے والے ٹینڈوں، چھڑیوں یا جننگ فیکٹریوں کے کچرے میں گزارتے ہیں۔ اس دوران اگر مناسب درجہ حرارت دستیاب ہو تو سنڈی کے پروانے بننا شروع ہو جاتے ہیں جو بعد ازاں نئی فصل کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ کاشتکار کپاس کی چنائی مکمل ہوتے ہی کھلے اور متاثرہ ٹینڈوں کو اچھی طرح توڑ کر الگ کریں، انہیں دھوپ میں خشک کریں اور پھٹی نکال کر باقی ماندہ مواد تلف کر دیں۔ترجمان کے مطابق آخری چنائی کے بعد کھیتوں میں بھیڑ بکریاں چرائی جائیں تاکہ کچے ٹینڈے جانوروں کی خوراک بن سکیں اور ان میں موجود سنڈی کے لاروؤں کا خاتمہ ہو جائے ۔ ایسے کھیت جہاں سنڈی کا حملہ زیادہ ہو، وہاں گرے ہوئے ٹینڈوں کو تلف کر کے زمین کو روٹاویٹر سے اچھی طرح پلٹ دیا جائے ۔