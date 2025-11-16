پنجاب میں امتحانی نظام کی بڑے پیمانے پر اصلاحات کا فیصلہ
نئے سوالیہ پرچے ، مختلف گریڈز اور ڈیفیکلٹی لیولز کے تحت تیار کئے جائینگے
ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب میں امتحانی نظام کو جدید معیار کے مطابق ہم آہنگ کرنے اور طلباء کی حقیقی صلاحیتوں کا درست انداز میں جائزہ لینے کے لئے بڑے پیمانے پر اصلاحات کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔ چیئرمین ٹاسک فورس مزمل محمود کی ہدایت پر صوبے کے تمام تعلیمی بورڈز میں نئے پیٹرن کے نفاذ کی تیاریاں جاری ہیں۔ حکام کے مطابق موجودہ سسٹم میں وہ کمزوریاں پائی جاتی تھیں جن کی وجہ سے طلباء کی فکری، تجزیاتی اور عملی صلاحیتیں صحیح طور پر سامنے نہیں آتی تھیں، اسی لئے ایک جامع اور عالمی معیار کا پیٹرن متعارف کرانے کی ضرورت محسوس کی گئی۔تفصیلات کے مطابق نئے سوالیہ پرچے مختلف گریڈز اور ڈیفیکلٹی لیولز کے تحت تیار کئے جائیں گے ۔ پرچے کا مجموعی ڈھانچہ کیمبرج طرز پر مبنی ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق 40 نمبروں کا حصہ آسان نوعیت کے سوالات پر مشتمل ہوگا، جس کا مقصد بنیادی فہم اور بنیادی معلومات کی جانچ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اگلے مراحل میں شامل سوالات 10، 10 نمبروں کے حساب سے نسبتاً مشکل ہوں گے تاکہ طلباء کی منطقی سوچ، تجزیاتی مہارت اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت کو پرکھا جا سکے ۔