شہری کی نازیبا ویڈیوز اپلوڈ کرنے والا گرفتار
ملتان (کورٹ رپورٹر)شہری کی نازیبا ویڈیوز ٹک ٹاک پر اپلوڈ کرنے کے معاملے میں نیشنل سائبر کرائم انوسٹی گیشن ایجنسی (NCCIA) نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم عثمان شبیر کو گرفتار کر لیا ہے۔۔۔
ادارے کے مطابق ملزم شہری کی پرائیویٹ ویڈیوز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر شیئر کر رہا تھا، جس پر فوری کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کیا گیا اور ملزم کو حراست میں لے لیا گیا۔ملزم کو ہفتے کے روز مقامی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد اسے تین روزہ جسمانی ریمانڈ پر NCCIA کے حوالے کیا تاکہ مزید تفتیش کی جا سکے ۔