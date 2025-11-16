پنجاب کے سکولوں میں سکیورٹی مزید سخت، داخلہ محدود
محکمہ تعلیم کا سکیورٹی آڈٹ کا حکم، افسروں کے روزانہ دورے لازم قرار
ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب بھر کے سرکاری و نجی سکولوں میں سکیورٹی الرٹ جاری کرتے ہوئے غیرمتعلقہ افراد کے داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے ۔ سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے سکیورٹی انتظامات مزید سخت کرنے کے حوالے سے ایک اہم مراسلہ جاری کیا ہے ، جس میں صوبے کے تمام تعلیمی اداروں کو سکیورٹی پروٹوکول پر سو فیصد عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ مراسلے میں واضح کیا گیا ہے کہ سکول سربراہان طلبہ اور تدریسی و غیر تدریسی عملے کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے اور سکیورٹی میں کسی قسم کی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔