حادثات سے بچاؤ کیلئے قانون پر عملدرآمد ناگزیر،مقررین

  • ملتان
حادثات سے بچاؤ کیلئے قانون پر عملدرآمد ناگزیر،مقررین

دوسروں کا احترام، سڑکوں پر ذمہ دارانہ رویہ اپنایا جائے ،اسامہ قریشی،حسین میاں

ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان میں روڈ ٹریفک حادثات کے متاثرین کی یاد کا عالمی دن انتہائی جذباتی ماحول میں منایا گیا، جس میں بڑی تعداد میں طلبہ، اساتذہ، شہریوں اور معذور افراد نے شرکت کی۔ یہ دن دنیا بھر میں ان لوگوں کی یاد میں منایا جاتا ہے جو ٹریفک حادثات میں جان کی بازی ہار گئے ، شدید زخمی ہوئے یا مستقل معذوری کا شکار ہوگئے ۔ تقریب میں مقررین نے ٹریفک قوانین کی پابندی، احتیاط، ایک دوسرے کے احترام اور سڑکوں پر ذمہ دارانہ رویے کی اہمیت پر زور دیا۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسامہ بشیر قریشی نے کہا کہ روڈ سیفٹی دراصل اپنی اور دوسروں کی وقعت پہچاننے کا نام ہے ۔ مہذب معاشرے کی پہچان یہی ہے کہ ہم سڑک پر دوسروں کی جان، وقت اور راستے کا کتنا احترام کرتے ہیں۔

 

