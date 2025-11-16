ملتان میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سکول کانفرنس کا آغاز
جنوبی پنجاب کے سکول سربراہان اور اساتذہ نے تدریسی معیار بہتر بنانے پر تبادلہ خیال کیا
ملتان (لیڈی رپورٹر)آکسفورڈ یونیورسٹی پریس (او یو پی)پاکستان نے رواں سال کی سکول لیڈرشپ کانفرنسز کا پہلا سیشن ملتان میں منعقد کیا، جس میں جنوبی پنجاب کے اسکولوں کے سربراہان، اساتذہ اور تعلیمی رہنماؤں نے شرکت کی۔ کانفرنس کا بنیادی مقصد 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق تدریسی معیار اور طلبہ کے سیکھنے کے نتائج میں بہتری کے لئے جدید اور مؤثر حکمتِ عملیوں کا جائزہ لینا تھا۔استقبالیہ خطاب میں او یو پی پاکستان کے منیجنگ ڈائریکٹر ارشد سعید حسین نے کہا کہ پاکستان میں تعلیم کو متعدد چیلنجز درپیش ہیں، اور عالمی سطح پر طلبہ کی کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ سکول مہارتوں پر مبنی نصاب، اساتذہ کی پیشہ ورانہ ترقی، جدید تدریسی طریقے ، ہمہ گیر تعلیم اور ڈیجیٹل قابلیت کو ترجیح دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس اس تعلیمی سفر میں ہمیشہ شراکت دار رہے گا اور ہر بچے کو پُرکشش، معیاری اور طلبہ پر مرکوز تعلیم فراہم کرنے کے لئے سرگرم رہے گا۔