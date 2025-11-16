زکریا یونیورسٹی میں چوریوں پر سکیورٹی آفیسر تبدیل
ریٹائرڈ افسر کی تقرری، سکیورٹی نظام مضبوط بنانے کیلئے نئی حکمت عملی وضع
ملتان (خصوصی رپورٹر)زکریا یونیورسٹی میں چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے باعث انتظامیہ نے فوری طور پر سکیورٹی ڈھانچے میں تبدیلی کرتے ہوئے موجودہ سکیورٹی آفیسر کو تبدیل کر دیا ہے اور امن و امان کی بہتری کے لئے ایک تجربہ کار ریٹائرڈ سرکاری افسر کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں۔ یونیورسٹی حکام کے مطابق گزشتہ چند ماہ کے دوران کیمپس میں چوری اور توڑ پھوڑ کے متعدد واقعات رپورٹ ہوئے ، جس کے بعد انتظامی سطح پر سکیورٹی امور کا ازسرِ نو جائزہ لیا گیا۔جاری کردہ مراسلے میں بتایا گیا ہے کہ محمد اعظم بھٹی کو نیا سکیورٹی آفیسر تعینات کر دیا گیا ہے ۔ ان کی تقرری ابتدائی طور پر ایک سال کے لئے کی گئی ہے ، جو کارکردگی کی بنیاد پر مزید توسیع کے قابل ہوگی۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق تقرری یونیورسٹی کے قوانین، ضابطوں اور قواعد کے تحت کی گئی ہے ، تاہم ضرورت پڑنے پر ان میں ترمیم کی جا سکتی ہے ۔کنٹریکٹ کی شرائط کے مطابق ملازمت ایک ماہ کے نوٹس یا ایک ماہ کی تنخواہ کے بدلے ختم کی جا سکتی ہے ، جبکہ افسر استعفیٰ دینے کی صورت میں بھی یہی طریقہ اپنائے گا۔ نئے سکیورٹی آفیسر کے لئے میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ، پولیس ویری فکیشن، تعلیمی اسناد اور سابقہ تجربے کی تصدیق لازمی قرار دی گئی ہے ۔ انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی مرحلے پر پیش کردہ دستاویزات غلط ثابت ہونے کی صورت میں ملازمت فوراً ختم کر دی جائے گی اور دی گئی تنخواہیں بھی واپس لی جا سکیں گی۔