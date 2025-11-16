پنجاب کی فضا پیپلزپارٹی کیلئے ہموار ہور ہی،شازیہ عابد
جنوبی سمیت پورے پنجاب میں پارٹی کو فعال کیا جارہا ہے ،خطاب
ملتان (لیڈی رپورٹر)پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کی صدر اور رکن پنجاب اسمبلی شازیہ عابد نے ڈویژنل صدر ملتان شگفتہ حبیب کے ہمراہ ڈویژنل جنرل سیکرٹری ڈاکٹر حمیدہ خانم کی رہائش گاہ قادر پور راں پہنچ کر شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر ان کے اعزاز میں ایک پروقار استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پارٹی رہنماؤں، خواتین ونگ کی عہدیداروں، مقامی کارکنوں اور معززینِ علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔اس موقع پر شازیہ عابد نے کہا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے لئے فضا تیزی سے ہموار ہو رہی ہے اور عوام ایک بار پھر ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو شہید کے نظریات کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو عوامی مسائل کا حقیقی ادراک رکھتی ہے اور جنوبی پنجاب سمیت پورے صوبے میں پارٹی کو منظم اور فعال بنانے کے لئے اقدامات جاری ہیں۔ شازیہ عابد نے پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ پارٹی کے منشور، جدوجہد اور قیادت کا پیغام گھر گھر پہنچائیں اور بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لیں۔پیپلز پارٹی ملتان ڈویژن کی صدر شگفتہ حبیب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تنظیمی سطح پر پارٹی کی مضبوطی اولین ترجیح ہے۔