اے ٹی ایم فراڈ عروج پر 2شہری لاکھوں روپے سے محروم
ملتان (کرائم رپورٹر)شہر میں نوسربازی کے واقعات میں شہریوں کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچنے کے بعد پولیس نے نامعلوم ملزموں کے خلاف مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔۔۔
کینٹ پولیس کے مطابق منیر احمد نے بتایا کہ وہ اے ٹی ایم مشین سے پیسے نکال رہا تھا کہ اچانک اس کا کارڈ پھنس گیا۔ اس دوران قریب کھڑے نامعلوم ملزم نے اسے باتوں میں الجھا کر نوسربازی کرتے ہوئے 3 لاکھ 50 ہزار روپے نکال لیے اور فرار ہو گیا۔اسی طرح قطب پور پولیس کو محمد ارشد نے اطلاع دی کہ وہ اے ٹی ایم مشین گارڈن ٹاؤن میں پیسے نکال رہا تھا کہ نامعلوم نوسرباز نے اسے باتوں میں الجھا کر 2 لاکھ روپے نکال لیے اور رفوچکر ہو گیا۔