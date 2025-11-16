صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کم عمر بچوں کو جلاکر مارنے کی کوشش،5افراد پر مقدمہ

  • ملتان
کم عمر بچوں کو جلاکر مارنے کی کوشش،5افراد پر مقدمہ

ملتان (کرائم رپورٹر)قطب پور علاقے میں کم عمر بچوں کو جلا کر ہلاک کرنے کی کوشش کے الزام میں عورتوں سمیت پانچ افراد کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے۔۔۔

 پولیس کے مطابق متاثرہ شہری رحمت الرحیم نے بتایا کہ ملزموں نے پہلے بھی ان کے گھر کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی اور اب دوبارہ گھر میں آگ لگا کر چھوٹے بچوں کو جلا کر مارنے کی کوشش کی۔واقعے کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے تمام ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے ۔ حکام کا کہنا ہے کہ بچوں کی حفاظت اور جان و مال کے تحفظ کے لئے یہ مقدمہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور ملزموں کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔پولیس کے مطابق متاثرہ بچوں اور اہل خانہ کی فوری حفاظت کے لئے بھی اقدامات کئے جا رہے ہیں تاکہ کسی قسم کا مزید خطرہ نہ لاحق ہو۔ پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ ایسے کسی بھی خطرناک یا مشکوک واقعے کی فوری اطلاع تھانے یا ہیلپ لائن پر دیں۔

 

