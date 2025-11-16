مجراپارٹی پرچھاپہ، دو ڈانسر اور گیارہ تماشائی گرفتار
وہاڑی ،میلسی(خبر نگار،نمائندہ خصوصی ،نامہ نگار،نمائندہ دنیا)پولیس تھانہ کرم پور کا نجی میرج ہال میں مجرا پارٹی پر چھاپہ، نیم عریاں لباس میں ملبوس دو ڈانسر اور گیارہ تماشائی گرفتار۔۔۔
پولیس کے مطابق ساؤنڈ سسٹم اور آتش بازی کا سامان بھی قبضے میں لیا گیا ہے ۔ پولیس نے آٹھ نامزد اور بیس نامعلوم افراد جو موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی شروع کردی ہے ۔مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی کسی صورت قبول نہیں، قانون شکنی کے مرتکب عناصر کے خلاف بلاامتیاز کارروائی کی جائے گی ۔