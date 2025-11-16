صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وسندے والی میں پیرا فورس کی کارروائیاں، زمینیں واگزار

  • ملتان
وسندے والی میں پیرا فورس کی کارروائیاں، زمینیں واگزار

بیوہ اقبال مائی کا 33 کنال رقبہ واگزار کرایا، چک مٹھن میں کامیاب آپریشن

مظفرگڑھ،وسندے والی (سٹی رپورٹر،نامہ نگار)پیرا فورس مظفر گڑھ کی قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں،بیوہ اقبال مائی کی 33 کنال زمین عدالتی حکم کے مطابق قبضہ مافیا سے واگزار کرائی۔ اسی کارروائی کے دوران تحصیل مظفرگڑھ کے موضع چک مٹھن میں 25 سال سے زیرِ قبضہ زمین بھی واگزار کراکے اصل مالکان کے حوالے کر دی گئی۔بیوہ اور اہلِ علاقہ نے قبضہ مافیا سے زمین واگزار کروانے پر پیرا فورس کی کارروائی کو سراہا اور دعائیں دیں۔ایس ڈی ای او پیرا حافظ خورشید ملک نے کہا کہ تحصیل مظفرگڑھ میں قبضہ مافیا کے خلاف قانونی جنگ آخری دم تک جاری رکھی جائے گی اورکارروائیاں قانون کے مطابق بلا تعطل جاری رہیں گی۔

 

