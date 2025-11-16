انسداد خسرہ مہم،یوسی75 میں پانچ ہزار بچوں کی ویکسی نیشن کا ہدف
تلمبہ (نامہ نگار )یونین کونسل 75 میں خسرہ سے بچاؤ کی ویکسی نیشن مہم کے سلسلے میں رورل ہیلتھ سنٹر تلمبہ میں میٹنگ۔ ایس ایم او ڈاکٹر آصف امام نے شرکائکو خسرہ جیسی وبائی امراض کے پھیلاؤ ان کی روک تھام اور ویکسی نیشن کے بارے میں آگاہ کیا۔۔۔
انچارج ویکسی نیشن مہم فرسٹ لیول مظہر عباس سمیجہ نے بتایا کہ خسرہ کی ویکسی نیشن کے لیے چار ٹیمیں کام کریں گی ،تین فیلڈاور ایک ٹیم رورل ہیلتھ سنٹر میں موجود ہو گی۔ یونین کونسل 75 میں تقریباً 5000 بچوں کو خسرے سے بچاؤ کی ویکسی نیشن دی جائے گی، 5450 گھروں کو ٹچ کیا جائے گا جبکہ 36 نجی اور سرکاری سکولوں میں ٹیمیں جاکر بچوں کو خسرے کی ویکسین دیں گی۔انسداد خسرہ مہم کاکل سے شروع ہوگی۔