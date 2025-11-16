دانش سکول ٹبہ سلطانپور انتظامیہ نے داخلہ مہم کا آغاز کر دیا
ماڈل ہائی سکول میلسی وبوریوالا میں آگاہی سیمینارز ، والدین ، طلبہ کی شرکت
وہاڑی،میلسی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی،نمائندہ دُنیا)دانش سکول ٹبہ سلطانپور کی انتظامیہ نے داخلہ مہم کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے ۔ گورنمنٹ ماڈل ہائی سکول میلسی اور گورنمنٹ ماڈل ہائی سکول بوریوالا میں آگاہی سیمینارز کا انعقاد کیا گیا جن میں والدین اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پرنسپل گرلز دانش سکول ٹبہ سلطانپورزرقاء سہیل نے بتایا کہ بوائزاینڈ گرلز دانش سکول ٹبہ سلطانپور کم آمدن رکھنے والے بچوں کو معیاری اور جدید تعلیم فراہم کرنے کے مشن پر عمل پیرا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ داخلہ ٹیسٹ 7 دسمبر 2025ء بروز اتوار دوپہر 12 بجے منعقد ہوگا جبکہ داخلہ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 6 دسمبر 2025ء مقرر کی گئی ہے ۔ وہ طلبہ جن کے والدین کی مجموعی ماہانہ آمدنی 40 ہزار روپے سے کم ہو داخلے کے اہل ہیں۔مزید بتایا گیا کہ 21 مارچ 2026ء کو لڑکوں کی عمر 10 سے 12 سال اور لڑکیوں کی عمر 10 سے 13 سال ہونا ضروری ہے ۔ ادارہ جدید لیبارٹریز، ڈیجیٹل کلاس رومز، سمارٹ لرننگ سسٹم، وسیع لائبریری اور آئی ٹی انفراسٹرکچر سے آراستہ ہے ،پرنسپل نے والدین پر زور دیا کہ بچوں کے بہتر مستقبل کیلئے داخلے کے سنہری موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔