وہاڑی میں خسرہ روبیلا ویکسی نیشن مہم کا باقاعدہ آغاز
وہاڑی (خبرنگار/نمائندہ خصوصی)ضلع وہاڑی میں انسداد خسرہ روبیلا ویکسی نیشن کی قومی مہم کا افتتاح کر دیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام مرتضیٰ نے ڈی ایچ کیو ہسپتال کے ریسورس سینٹر میں مہم کا افتتاح کیا۔۔۔
اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ انسداد خسرہ روبیلا مہم 17 سے 29 نومبر 2025ء تک جاری رہے گی جس کے دوران 4 لاکھ 58 ہزار 575 بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے ۔ انہوں نے والدین پر زور دیا کہ بچوں کو لازمی ویکسین لگوائیں۔ کیونکہ خسرہ اور روبیلا دونوں مہلک اور تیزی سے پھیلنے والی بیماریاں ہیں۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے کہا کہ خسرہ بچوں میں شدید بخار، کھانسی، خراش اور نمونیا کا باعث بن سکتا ہے جبکہ روبیلا پیدائشی نقائص کا سبب بنتا ہے ۔ ویکسی نیشن ہی ان بیماریوں سے موثر تحفظ فراہم کرتی ہے ۔سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فہد وحید نے بتایا کہ مہم میں 380 ویکسی نیشن ٹیمیں اور 654 سوشل موبلائزر خدمات انجام دیں گے ۔ ٹیمیں مختلف علاقوں میں قائم عارضی کڈز ویکسی نیشن سنٹرز پر موجود ہوں گی جبکہ سوشل موبلائزر گھر گھر جا کر آگاہی فراہم کریں گے ۔اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز میاں نعیم عاصم، فوکل پرسن فضل دین اور دیگر افسران بھی موجود تھے ۔