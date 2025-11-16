صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی شدہ خاتون دو بچوں سمیت اغواء

  • ملتان
شادی شدہ خاتون دو بچوں سمیت اغواء

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) وارڈ نمبر 2 دائرہ دین پناہ کے رہائشی شکیل نتکانی کی بیوی اور دو بچوں کو راستے میں اغواء کر لیا گیا۔۔۔

 ایف آئی آر کے مطابق شکیل اپنی بیوی کرن رمضان اور بچوں کو وارڈ نمبر 14 سی میں ان کے والدین کے گھر چھوڑ کر واپس آیا تھا۔ شام کے وقت خاتون اپنے بچوں تین سالہ آیت احد اور ایک سالہ محمد اذان کے ہمراہ گھر واپس آ رہی تھی کہ اغواء کاروں نے انہیں زبردستی اٹھا لیا۔ شکیل کے مطابق قریبی علاقوں میں تلاش کے باوجود کوئی سراغ نہیں ملا اور بچوں سمیت خاتون کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے ۔ تھانہ سٹی پولیس نے اغواء کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ستائیسویں ترمیم کے بعد
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پاکستانی قوم اپنی اصلیت کو لوٹ رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دوست سے والد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی انٹیلی جنس برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھٹکتی روحیں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قومی سلامتی کی ترقی کا سٹریٹجک منصوبہ
محمد عبداللہ حمید گل