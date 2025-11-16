شادی شدہ خاتون دو بچوں سمیت اغواء
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) وارڈ نمبر 2 دائرہ دین پناہ کے رہائشی شکیل نتکانی کی بیوی اور دو بچوں کو راستے میں اغواء کر لیا گیا۔۔۔
ایف آئی آر کے مطابق شکیل اپنی بیوی کرن رمضان اور بچوں کو وارڈ نمبر 14 سی میں ان کے والدین کے گھر چھوڑ کر واپس آیا تھا۔ شام کے وقت خاتون اپنے بچوں تین سالہ آیت احد اور ایک سالہ محمد اذان کے ہمراہ گھر واپس آ رہی تھی کہ اغواء کاروں نے انہیں زبردستی اٹھا لیا۔ شکیل کے مطابق قریبی علاقوں میں تلاش کے باوجود کوئی سراغ نہیں ملا اور بچوں سمیت خاتون کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے ۔ تھانہ سٹی پولیس نے اغواء کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔