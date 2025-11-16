بیٹے ،پوتے کا نامعلوم شخص سے ملکربارِیش والد، بھائی پرتشدد
پولیس نے والد کی مدعیت میں بیٹے اور پوتے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)بیٹے اورپوتے کا نامعلوم شخص سے ملکربارِیش والداور بھائی پرتشدد،زدوکوب کرکے فرار ،پولیس نے والد کی مدعیت میں بیٹے اور پوتے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ تفصیل کے مطابق تھانہ صدر کوٹ ادو کے علاقہ موضع فقیروالی میں بزرگ شخص حامدٹھینگانی اپنے بیٹے عبدالرحمٰن کے ہمراہ رقبہ سے واپس گھر آرہا تھا کہ اچانک اس کا بیٹا اسحاق اور پوتا سلیمان اپنے ایک نامعلوم ساتھی سمیت سامنے آ گئے اور آتے ہی انہیں روک کر تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا حامد اور اس کے بیٹے عبدالرحمٰن پر مکوں اور لاتوں سے حملہ کیاجس کے باعث دونوں زخمی ہوگئے ۔بزرگ حامد کے مطابق اس کا بیٹا اور پوتا آئے روز اسے تشددکا نشانہ بناتے ہیں۔مقدمہ درج کرلیا گیا۔