1ڈکیتی 11 چوریاں ،شہری لاکھوں کے مال وزرسے محروم
شیرمحمد رجب ، محمد نواز،محمد وسیم اوریاسمین بی بی کے گھروں سے سامان چوری
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) وہاڑی اور گردونواح میں ایک ڈکیتی اور گیارہ چوری کی وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے کے مال و زر سے محروم ہوگئے ۔تفصیل کے مطابق مسلم ٹاؤن کے محمد رمضان کی لڈن سے واپسی پر کار پل محسن کے قریب خراب ہوگئی تو تین افراد نے اچانک آ کر تلاشی کے دوران 20 ہزار روپے مالیت کا موبائل فون چھین لیا۔ چک 79 ڈبلیو بی میں اشرف بابو گوجر کے احاطہ سے ایک بکرا، 202 ای بی گورنمنٹ پرائمری سکول سے 2 ہزار روپے مالیت کی سٹیشنری اور 10 عدد آہنی سریے چوری کر لیے گئے ۔ 196 ای بی میں محمد کاشف کی ٹربائن کی کالر وائر اور دیگر سامان مالیت ایک لاکھ روپے چوری ہوا۔36 ڈبلیو بی میں معذور محمد رمضان کے احاطہ سے 75 ہزار مالیت کی کٹی، 192 ای بی میں محمد نواز رحما گرواہ کے ڈیرے سے 40 ہزار روپے مالیت کی 2 بکریاں اور 180 ای بی میں پیراں دتہ کے ڈیرے سے مزید 2 بکریاں لے گئے ۔
محمد آباد موضع کریم واہ میں شیر محمد رجب کے گھر سے 75 ہزار کے دو ٹائر، شاہد کالونی موضع علی الدین میں محمد نواز کے گھر سے سگریٹ، گھی، کپڑے اور 12 ہزار نقدی چوری ہوئی۔ 35 ڈبلیو بی میں الیکٹریشن راشد علی کی موٹر سائیکل گھر کے باہر سے لے گئے ۔مزید براں 62 کے بی میں یاسمین بی بی کے گھر سے کڑھائی والا سیٹ، 5 رضائیاں، 7 دوہریں، 11 سوٹ اور 75 ہزار نقدی چوری ہوئی، جبکہ بستی شوکت آباد موضع قادر آباد میں محمد وسیم عباس کے گھر سے 5 لاکھ روپے مالیت کا بیل بمعہ ریڑھا محمد عمران چدھڑ اور ساتھی لے اُڑے ۔تھانہ صدر اور لڈن پولیس نے الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے تاہم تا حال کسی ملزم کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔