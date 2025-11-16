انسداد سموگ آگاہی مہم، طلبہ میں ماسک اور ہیلمٹ تقسیم
جہانیاں(نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر جہانیاں کی طرف سے انسداد سموگ آگاہی مہم، طلبہ میں ماسک تقسیم، ٹریفک حادثات سے بچاؤ اور تحفظ کیلئے طلبہ مفت ہیلمٹ تقسیم۔۔۔
تفصیل کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر جہانیاں فہد نور نے سموگ کے نقصانات سے بچاؤ کے لیے تحصیل جہانیاں کے مختلف سکولوں میں سموگ آگاہی مہم کا انعقاد کیا، ڈی پی ایس سکول کے بچوں میں ماسک تقسیم ، سموگ کے نقصانات سے بچنے کے لیے ماسک پہننے کی تلقین کی اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ گورنمنٹ ماڈل ہائی سکول جہانیاں میں روڈ سیفٹی کیلئے مستحق طلبہ میں ہیلمیٹ تقسیم کیے ۔ انہوں نے طلبہ کو ٹریفک قوانین کی پابندی اور تحفظ کے حوالے سے آگاہ کیا۔دوران ڈرائیونگ ہیلمٹ استعمال کرنے محتاط ڈرائیونگ کرنے موبائل فون کے استعمال سے اجتناب کرنے کی ہدایت کی۔