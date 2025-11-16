صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ اتھارٹی نے کمر کس لی،سینکڑوں لٹر ناقص دودھ تلف

  • ملتان
ملتان ، ڈیرہ غازی خان میں کارروائیاں ، 100کلو مرچیں،30لٹر آئل ضبط

ملتان، ڈیرہ غازی خان (لیڈی رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ملاوٹ اور غیر معیاری خوراک کی روک تھام کے لئے بھرپور کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے وہاڑی میں ہوٹل، ریسٹورنٹس اور مصالحہ گرائنڈنگ یونٹس کا معائنہ کیا۔ کارروائی کے دوران 100 کلو ملاوٹی سرخ مرچیں اور 30لٹر رینسڈ آئل تلف کردیا۔ مصالحہ چکی میں مرچوں میں رنگ کی ملاوٹ پائی گئی، جس پر ایف آئی آر درج کر کے پروڈکشن بند کر دی گئی۔اسی طرح کارخانہ بازار اور کلب روڈ کے دو ریسٹورنٹس میں کھانوں میں چائنا نمک اور رینسڈ آئل استعمال کرنے پر 80 ہزار روپے کے جرمانے عائدکئے گئے ۔ غیر معیاری مصالحہ جات اور دیگر اشیاء کو تلف کر دیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ فوڈ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔

 

