کم آمدنی والے شہریوں کی فلاح کیلئے کوشاں ہیں، عثمان طاہر
مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ عثمان طاہر جپہ نے کہا کہ وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت کے مطابق ضلعی انتظامیہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے اور خاص طور پر کم آمدنی والے شہریوں کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے ۔انہوں نے مہمان خصوصی کے طور پر پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ بورڈ پنجاب کے ساؤتھ پنجاب پاؤورٹی الیویشن پراجیکٹ کے پروگرام میں روہیلانوالی میں شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ پراجیکٹ 12سال سے ایف اے ڈی کی مالی معاونت سے فعال ہے اور کم آمدنی والے خاندانوں کو چھوٹے گھروں سمیت دیگر سہولتیں فراہم کررہا ہے ۔کے یونٹس، بکریوں کے پیکیجز، پیشہ ورانہ تربیت اور آف سیزن میں گندم کی فراہمی جیسی سہولیات فراہم کر رہا ہے ۔ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے کہا کہ اس پروگرام میں پہلی بار تمام اسٹیک ہولڈرز کو مدعو کیا گیا ہے تاکہ ان خدمات کو اجاگر کیا جا سکے اور تحصیل جتوئی جیسے پسماندہ علاقوں کی ترقی کو فروغ دیا جا سکے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ضلع مظفرگڑھ میں اس پروجیکٹ کے تحت فراہم کی جانے والی خدمات عوام کے معیارِ زندگی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔