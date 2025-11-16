سیلاب کے بعد حفاظتی حکمت عملی کے حوالے سے اجلاس
بندوں کی مضبوطی اور انفراسٹرکچر کی اپ گریڈیشن پر زور،کمشنر کی بھی شرکت
ملتان (وقائع نگار خصوصی)سیلاب 2025 کے بعد مستقبل میں ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے اور حفاظتی اقدامات کو بہتر بنانے کے لئے کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خاں کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطح اجلاس کمشنر آفس میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد ابوبکر، محکمہ انہار، ہائی ویز اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسروں نے شرکت کی، جبکہ ڈویژن کے دیگر ڈپٹی کمشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے ۔اجلاس میں کمزور، غیر قانونی اور غیر فعال بندوں کی نشاندہی، مستقبل میں ممکنہ سیلاب کے نقصانات کو کم کرنے اور پائیدار انفراسٹرکچر کی تعمیر کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ کمشنر نے محکمہ انہار اور ریونیو افسروں کو ہدایت کی کہ خلاف ضابطہ قائم بندوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور بندوں کی مضبوطی اور اپ گریڈیشن کے لئے جامع پلان تیار کیا جائے ۔جلال پور پیر والا فلڈ بند اور نوراجہ بھٹہ فلڈ بند کے حوالے سے تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا۔ اجلاس میں ہائی ویز کے تباہ شدہ ڈھانچے کی بحالی کی صورتحال بھی زیر بحث آئی، جس میں بتایا گیا کہ 55 متاثرہ سڑکوں میں سے 39کی مرمت مکمل ہو چکی ہے اور باقی کی مرمت آئندہ دس روز میں مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔کمشنر عامر کریم خاں نے تاکید کی کہ دریاؤں کے ہیڈ بندوں کی مضبوطی، اپ گریڈیشن اور حفاظتی نظام کو مستحکم بنانے کے لئے جامع لائحہ عمل تیار کیا جائے تاکہ عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔