خسرہ،روبیلا کیخلاف ویکسی نیشن مہم شروع،7لاکھ 11ہزار بچے ہدف
6ماہ سے 5سال تک بچوں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگائے جائیں گے ،ضلع میں 589ٹیمیں متحرک ،ستھرا پنجاب مہم کے تحت فلتھ ڈپوز ختم کرنے کا ٹاسک دیدیا،وسیم سندھو
ملتان (وقائع نگار خصوصی،لیڈی رپورٹر،خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے کہا ہے کہ ضلع ملتان میں خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی قومی مہم 17 نومبر سے شروع ہوگی۔ یہ مہم 29 نومبر تک جاری رہے گی اور اس دوران 6 ماہ سے 5 سال تک کے تمام بچوں کو حفاظتی ٹیکہ جات فراہم کئے جائیں گے ۔ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے محکمہ صحت کے آفس کا دورہ کرتے ہوئے کیا اس موقع پر انہوں نے ویکسینیشن مہم کا باقاعدہ افتتاح فیتہ کاٹ کر کیا۔ انہوں نے والدین کو تاکید کی کہ وہ اپنے بچوں کو قریبی مرکز صحت یا عارضی ویکسی نیشن سنٹر لازمی لے کر جائیں تاکہ ہر بچہ اس مہم میں شامل ہو سکے اور بیماریوں سے محفوظ رہے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر جاکر 7لاکھ 11 ہزار سے زائد بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائیں گی۔
اس کے لئے ضلع میں کل 589 ویکسی نیشن ٹیمیں فیلڈ میں متحرک ہوں گی تاکہ ہر بچے تک ویکسین پہنچائی جا سکے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ تمام فیلڈ ٹیموں کو مہم کو کامیاب بنانے کا واضح ہدف دیا گیا ہے ، اور محکمہ صحت کی ٹیمیں مہم کی موثر نگرانی کے لیے ہر وقت فیلڈ میں موجود ہوں گی۔ وسیم حامد سندھو نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے دفتر میں ستھرا پنجاب مہم کے سلسلے میں اجلاس کی صدارت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے اجلاس میں شہر میں صفائی کے اقدامات، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی کارکردگی اور مہم کی موثر نگرانی کے لئے آئندہ کے لائحہ عمل پر بریفنگ لی۔ ضلع ملتان میں ڈینگی کی روک تھام اور لاروا کے خاتمے کے لئے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ہنگامی اقدامات میں مزید تیزی آ گئی ہے ۔ ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے شہر کے مختلف علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا، جہاں انہوں نے اپنی نگرانی میں بازاروں اور حساس مقامات پر ڈینگی سپرے کرایا۔