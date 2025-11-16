پنجاب:1500سکول آف ایمینینس قائم کرنیکا فیصلہ
رواں برس 400سکول قائم کرنیکا ہدف،100سرکاری اداروں،300پیف کے تحت چلنے والے سکولوں میں قائم ہوں گے ، ہر تحصیل میں 10سکول کھولے جائیں گے سکول آف ایمینینس سے سرکاری ونجی تعلیمی اداروں کو نیا فریم ورک ملے گا، تعلیمی کارکردگی، مانیٹرنگ، ٹریننگ سسٹم ، تعلیمی نتائج پر خصوصی توجہ دی جائے گی،حکام
ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں جدید طرز تعلیم کے فروغ کے سلسلے میں ایک بڑے اقدام کے تحت 1500 ‘‘سکول آف ایمینینس’’ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ سرکاری ذرائع کے مطابق یہ منصوبہ تعلیمی ڈھانچے کی بہتری، معیاری تدریس، عالمی معیار کے ماحول اور جدید سہولیات کی فراہمی کے لئے سنگِ میل ثابت ہوگا۔ ابتدائی مرحلے میں موجودہ تعلیمی سال کے دوران 400سکول آف ایمینینس قائم کئے جائیں گے جن میں سے 100سرکاری سکولوں میں جبکہ 300پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن (پیف) کے تحت چلنے والے سکولوں میں قائم ہوں گے ۔ترجمان کے مطابق اس منصوبے کا بنیادی مقصد صوبے کے ہر طالبعلم تک معیاری تعلیم پہنچانا ہے ، جس کے لئے ایجوکیشن چینز، این جی اوز اور تعلیمی شعبے سے وابستہ انٹرپنیورز کو بھی اس پروگرام کا حصہ بننے کی اجازت دی گئی ہے ۔ اس پالیسی کے تحت پنجاب کی تمام تحصیلوں میں10،10سکول آف ایمینینس قائم کئے جائیں گے۔
جس سے نہ صرف تعلیمی معیار میں بہتری آئے گی بلکہ بچوں کو بہتر تعلیمی ماحول، سمارٹ کلاس رومز، تربیت یافتہ اساتذہ اور جدید لائبریریوں کی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔حکام کے مطابق سکول آف ایمینینس پروگرام سے سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کو ایک نیا فریم ورک ملے گا، جس کے ذریعے تعلیمی کارکردگی کی مانیٹرنگ، ٹریننگ سسٹم، اور تعلیمی نتائج پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اس اقدام سے تعلیمی تفاوت کم ہونے ، پسماندہ علاقوں کے بچوں کو معیاری تعلیم ملنے اور سرکاری سکولوں کے معیار میں بہتری کی توقع ہے ۔حکومت نے واضح کیا ہے کہ سکول آف ایمینینس پروگرام کے لئے اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 5 دسمبر مقرر کی گئی ہے ، جبکہ تمام دلچسپ اداروں اور تنظیموں سے بروقت درخواستیں جمع کرانے کی اپیل کی گئی ہے ۔