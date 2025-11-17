سکول شماری شروع، سرکاری سکولوں کا ڈیٹا اپ ڈیٹ ہوگا
طلباء، اساتذہ، صحت اور سہولیات کا مکمل ریکارڈ سیس ایپ میں درج کیا جائیگا
ملتان (خصوصی رپورٹر)ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی جانب سے جاری سالانہ سکول شماری میں سرکاری سکولوں میں دستیاب سہولیات، طلباء اور اساتذہ سے متعلق تمام معلومات اکٹھی کی جائیں گی۔ اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ سکولوں میں دستیاب بنیادی سہولیات، طلباء کی صحت، معذوری اور اساتذہ کے اعداد و شمار سمیت تمام اہم معلومات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔اتھارٹی کے مطابق اس مرتبہ سکول شماری کے دوران ڈیٹا ہیلتھ پر خصوصی توجہ دی جائے گی تاکہ ریکارڈ کی درستگی اور آئندہ سال کے لئے سہولیات کی منصوبہ بندی مؤثر انداز میں کی جاسکے ۔ تمام سرکاری سکولوں کے پرنسپلز اور آئی ٹی ٹیچرز کو اس حوالے سے خصوصی ٹریننگ بھی فراہم کی گئی ہے ۔ٹریننگ میں سیس (SEIS) ایپ کے استعمال، طلباء و اساتذہ کے درست ریکارڈ کے اندراج، اور سہولیات سے متعلق ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنے کے طریقہ کار سے آگاہ کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ طلباء کی صحت اور معذوری سے متعلق معلومات بھی باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ بنیں گی تاکہ ضرورت کے مطابق سہولیات فراہم کی جاسکیں۔