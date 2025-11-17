صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مجلس وحدت مسلمین کے تنظیمی کنونشن کا انعقاد

  • ملتان
مجلس وحدت مسلمین کے تنظیمی کنونشن کا انعقاد

ملتان (کرائم رپورٹر)مجلس وحدت مسلمین ملتان تحصیل سٹی و صدر کا تنظیمی کنونشن جامعہ شہید مطہری ملتان میں منعقد ہوا، جس کی صدارت ضلعی آرگنائزر مجلس وحدت مسلمین ملتان عون رضا انجم ایڈووکیٹ نے کی۔۔۔

 کنونشن میں صوبائی آرگنائزر جنوبی پنجاب علامہ قاضی نادر حسین علوی، صوبائی رہنما سید جواد رضا جعفری، ثقلین نقوی، ضلعی ورکنگ کمیٹی کے ارکان اور مختلف یونٹس کے صدور و نمائندگان نے شرکت کی۔کنونشن کے دوران عون رضا انجم ایڈوکیٹ نے ضلع کی موجودہ تنظیمی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی اور سیلاب کے دوران تنظیمی سرگرمیوں کے ساتھ یونٹ سازی سے متعلق بریفنگ بھی دی۔ علامہ قاضی نادر حسین علوی نے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کی اہمیت، اغراض و مقاصد اور رکن تنظیم کی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انتظامیہ مقررہ نرخوں پر سبزیوں کی فروخت کرانے میں ناکام

پنجاب میں تھری وہیلز الیکٹرک وہیکلز پلانٹ کا افتتاح

فیملی فزیشنز علاج معالجے کی فراہمی میں ہمارا ہراول دستہ : عمران نذیر

ڈاکٹروں اور سٹاف کو سروس ڈلیوری میں بہتری کی ہدایت

وزیر ہاؤسنگ کی عمرہ ادائیگی کے بعد حلقے میں آمد

ڈی سی کی زیر صدارت قصور آرکائیوز پراجیکٹ پر اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر