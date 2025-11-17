مجلس وحدت مسلمین کے تنظیمی کنونشن کا انعقاد
ملتان (کرائم رپورٹر)مجلس وحدت مسلمین ملتان تحصیل سٹی و صدر کا تنظیمی کنونشن جامعہ شہید مطہری ملتان میں منعقد ہوا، جس کی صدارت ضلعی آرگنائزر مجلس وحدت مسلمین ملتان عون رضا انجم ایڈووکیٹ نے کی۔۔۔
کنونشن میں صوبائی آرگنائزر جنوبی پنجاب علامہ قاضی نادر حسین علوی، صوبائی رہنما سید جواد رضا جعفری، ثقلین نقوی، ضلعی ورکنگ کمیٹی کے ارکان اور مختلف یونٹس کے صدور و نمائندگان نے شرکت کی۔کنونشن کے دوران عون رضا انجم ایڈوکیٹ نے ضلع کی موجودہ تنظیمی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی اور سیلاب کے دوران تنظیمی سرگرمیوں کے ساتھ یونٹ سازی سے متعلق بریفنگ بھی دی۔ علامہ قاضی نادر حسین علوی نے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کی اہمیت، اغراض و مقاصد اور رکن تنظیم کی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی۔