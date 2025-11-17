پنجاب میں ایس ٹی آئی کی پندرہ ہزار آسامیاں خالی
محکمہ سکولز نے 15ہزار 146سیٹوں کا باضابطہ اعلان کردیا
ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب بھر میں سکول ٹیچر انٹرن (STI) کی 15 ہزار 146آسامیاں خالی ہیں، جن کیلئے محکمہ سکولز نے باضابطہ طور پر سیٹوں کا اعلان کر دیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق صوبے بھر میں ایس ٹی آئیز کی بھرتی کے لئے ڈیڑھ لاکھ سے زائد درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، جو اس پروگرام میں عوامی دلچسپی کی عکاسی کرتی ہیں۔محکمہ سکولز کے مطابق مختلف اضلاع میں اساتذہ کی کمی پوری کرنے اور تعلیمی ماحول کو بہتر بنانے کیلئے ایس ٹی آئی پروگرام انتہائی اہمیت رکھتا ہے ۔ اس پروگرام کے تحت بھرتیاں مکمل ہونے کے بعد سکولوں میں تدریسی عمل مزید موثر اور تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جاسکے گا۔حکام کا کہنا ہے کہ موصول ہونے والی درخواستوں کی جانچ پڑتال جاری ہے اور میرٹ کی بنیاد پر امیدواروں کا انتخاب کیا جائیگا۔ بھرتی کے عمل کو شفاف بنانے کیلئے محکمہ کی جانب سے خصوصی مانیٹرنگ بھی کی جارہی ہے ۔یاد رہے کہ ایس ٹی آئی پروگرام کیلئے درخواستیں جمع کروانے کی آخری تاریخ 21 نومبر مقرر کی گئی ہے ۔ محکمہ نے امیدواروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی دستاویزی تصدیق اور معلومات کی درستگی کو یقینی بنائیں تاکہ کسی بھی قسم کی تکنیکی خرابی یا اعتراض سے بچا جاسکے ۔