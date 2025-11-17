ملتان میں ورلڈ ڈے آف ریممبرینس پر سیمینار، واک
ریسکیو 1122 کی رہنمائی میں طلباء اور عوام میں ٹریفک شعور اجاگر
ملتان (خصوصی رپورٹر)ورلڈ ڈے آف ریممبرینس کے موقع پر ریسکیو 1122 ملتان کی زیر اہتمام دو اہم تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جن کا مقصد سڑک حادثات میں جاں بحق افراد کی یاد تازہ کرنا، متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی اور عوام میں ٹریفک سیفٹی کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا تھا۔مرکزی تقریب ریسکیو 1122 ملتان کے سیمینار ہال میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر حسین میاں نے کی۔ دوسری تقریب پنجاب کالج ملتان میں طلباء، اساتذہ اور ریسکیو ٹیم کی بھرپور شرکت کے ساتھ منعقد ہوئی۔ ڈاکٹر حسین میاں نے خطاب میں کہا کہ سالانہ ہزاروں جانیں ٹریفک حادثات میں ضائع ہوجاتی ہیں، لیکن اگر نوجوان رفتار کی حد، ہیلمٹ کا درست استعمال اور سائیڈ مررز کے استعمال پر عمل کریں تو حادثات میں نمایاں کمی ممکن ہے ۔تقریب کے اختتام پر ایک آگاہی واک نکالی گئی، جس میں شہریوں کو سرعت رفتار کی پابندی، ہیلمٹ کی اہمیت، کم عمر ڈرائیونگ کی روک تھام اور سائیڈ مررز کے استعمال کے پیغامات دیئے گئے ۔اس موقع پر ڈائریکٹر پنجاب کالجز ملتان اسامہ بشیر نے اعلان کیا کہ اب کالج کی حدود میں کوئی طالب علم، استاد یا سٹاف ممبر بغیر ہیلمٹ اور سائیڈ مررز کے داخل نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حادثات قسمت نہیں بلکہ احتیاط کی کمی کا نتیجہ ہوتے ہیں اور رفتار کی حد، ہیلمٹ اور سائیڈ مررز کا استعمال ہر ڈرائیور کی بنیادی ذمہ داری ہے ۔