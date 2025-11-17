سرکاری کالجز میں اساتذہ کی حاضری کیلئے کارڈ سسٹم متعارف
لاہور کے دو کالجز میں پائلٹ پراجیکٹ، کامیابی پر پورے پنجاب میں نفاذ
ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب کے سرکاری کالجز میں اساتذہ کی حاضری کو یقینی بنانے کے لئے کارڈ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ کرلیا گیا ہے ، جس کا پائلٹ پراجیکٹ لاہور کے دو کالجز میں شروع کیا جائے گا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کے مطابق اس نئے نظام کا مقصد حاضری کو خودکار اور شفاف بنانا ہے ۔تفصیلات کے مطابق صوبے بھر کے کالجز میں حاضری کو مرکزی مانیٹرنگ سسٹم سے منسلک کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس سے قبل چند کالجز میں بائیو میٹرک سسٹم آزمایا گیا جو مؤثر ثابت نہ ہوسکا، بعد ازاں فیشل ریکگنیشن کے ذریعے حاضری کا منصوبہ پیش کیا گیا لیکن اساتذہ کے احتجاج کے باعث اسے روک دیا گیا۔اب حاضری کے لئے کارڈ سسٹم لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ، جو پہلے سے بینکوں اور مختلف بڑی غیر ملکی کمپنیوں میں مؤثر طریقے سے استعمال ہو چکا ہے ۔ اس نئے نظام کے تحت ہر استاد کو ایک مخصوص کارڈ جاری کیا جائے گا جو آمد و روانگی کے وقت مشین پر دکھایا جائے گا، اور حاضری کا وقت خودکار طریقے سے سسٹم میں محفوظ ہوجائے گا۔پائلٹ پراجیکٹ شروع کرنے سے قبل منتخب کالجز میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوگا۔