صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری کالجز میں اساتذہ کی حاضری کیلئے کارڈ سسٹم متعارف

  • ملتان
سرکاری کالجز میں اساتذہ کی حاضری کیلئے کارڈ سسٹم متعارف

لاہور کے دو کالجز میں پائلٹ پراجیکٹ، کامیابی پر پورے پنجاب میں نفاذ

ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب کے سرکاری کالجز میں اساتذہ کی حاضری کو یقینی بنانے کے لئے کارڈ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ کرلیا گیا ہے ، جس کا پائلٹ پراجیکٹ لاہور کے دو کالجز میں شروع کیا جائے گا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کے مطابق اس نئے نظام کا مقصد حاضری کو خودکار اور شفاف بنانا ہے ۔تفصیلات کے مطابق صوبے بھر کے کالجز میں حاضری کو مرکزی مانیٹرنگ سسٹم سے منسلک کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس سے قبل چند کالجز میں بائیو میٹرک سسٹم آزمایا گیا جو مؤثر ثابت نہ ہوسکا، بعد ازاں فیشل ریکگنیشن کے ذریعے حاضری کا منصوبہ پیش کیا گیا لیکن اساتذہ کے احتجاج کے باعث اسے روک دیا گیا۔اب حاضری کے لئے کارڈ سسٹم لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ، جو پہلے سے بینکوں اور مختلف بڑی غیر ملکی کمپنیوں میں مؤثر طریقے سے استعمال ہو چکا ہے ۔ اس نئے نظام کے تحت ہر استاد کو ایک مخصوص کارڈ جاری کیا جائے گا جو آمد و روانگی کے وقت مشین پر دکھایا جائے گا، اور حاضری کا وقت خودکار طریقے سے سسٹم میں محفوظ ہوجائے گا۔پائلٹ پراجیکٹ شروع کرنے سے قبل منتخب کالجز میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیراعلیٰ کا ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ ،رفتار میں اضافے کے احکامات

بدلتے حالات کے ساتھ تبدیل ہونا ہوگا،سعیدغنی

کوئی جگہ قبضہ مافیاؤں سے محفوظ نہیں رہی،منعم ظفر

شہروں میں جدید ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کا قیام ناگزیر،گورنر

سیاسی بازیگروں نے جمہوریت کو کمزور کیا،شاداب رضا

مفاد پرست قیادت نے خودمختاری داؤپرلگادی،کاشف شیخ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر